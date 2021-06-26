Дания разнесла Уэльс и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Британцы доигрывали поединок вдесятером

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В 1/8 финала Евро-2020 Дания разгромила Уэльс.

Нельзя сказать, что одна из команд владела ощутимым преимуществом в начале игры. Однако куда лучшую реализацию моментов показали датчане.

В середине первого тайма Дольберг открыл счет эффектным ударом из-за штрафной. А в начале второй 45-минутки форвард сумел воспользоваться ошибкой обороны соперника.

В концовке игры валлийцы чересчур увлеклись атакой. Сначала после серии ударов с нескольких метров мяч пролетел рядом со штаногой. А через несколько минут счет до разгромного довел Мэле.

На 90-й минуте нервы сдали у Уилсона. После опасного подката полузащитник заработал прямое удаление. Уже в меньшинстве Уэльс пропустил четвертый мяч от Брэйтуэйта.

Дания вышла в четвертьфинал турнира. Там команда сыграет с победителем пары Нидерланды – Чехия.

Евро-2020, 1/8 финала

Уэльс – Дания 0:4

Голы: Дольберг, 27, 48, Мэле, 88, Брэйтуэйт, 90

Уэльс: Уорд, Родон, Дэвис, Мифем, Робертс (Уильямс, 41), Моррелл (Уилсон, 60), Аллен, Джеймс (Брукс, 78), Рэмзи, Бэйл, Мур (Робертс, 78).

Дания: Шмейхель, Ларсен (Бойлесен, 77), Кьер (Андерсен, 77), Кристенсен, Мэле, Дилэйни (Йенсен, 60), Хейбьерг, Дамсгор (Нергор, 60), Вестергор, Дольберг (Корнелиус, 70), Брэйтуэйт.

Предупреждения: Родон, Мур, Брукс, Бэйл

Удаление: Уилсон