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Дубль Гнабри принес «Баварии» победу в непростом матче с «Кельном»

Команды забили пять мячей во втором тайме
Футбол Бундеслига (Германия)
20:30
Дубль Гнабри принес «Баварии» победу в непростом матче с «Кельном»
Фото: twitter.com/FCBayern

Во втором туре Бундеслиги «Бавария» минимально обыграла «Кельн» 3:2.

Основные события матча состоялись уже после перерыва. Хозяева усилиями Левандовски открыли счет на 50-й минуте, а уже к 60-й «Кельн» и вовсе уступал 0:2. Гнабри после шикарной передачи Мюллера отправил второй мяч в сетку ворот Хорна. Но гости не просто не рассыпались, а сами ответили двумя точными выстрелами за две минуты – Модест и Ут восстановили паритет в матче.

Но последнее слово все же было за Гнабри. Серж забив второй раз в ворота «Кельна» установил финальный счет матча – 3:2 в пользу «Баварии» и первая победа действующего чемпиона Германии в сезоне 2021/22 Бундеслиги.

Бундеслига. 2-й тур

«Бавария» – «Кельн» 3:2 (0:0, 3:2)

Голы: Левандоски, 50, Гнабри, 58, 71 – Модест, 60, Ут, 62.

«Бавария»: Нойер, Ньянзу (Станишич, 46), Зюле, Упамекано, Дэвис (Ричардс, 88), Горетцка (Толиссо, 66), Киммих, Мюллер, Левандовски, Гнабри (Шупо-Мотинг, 76), Сане (Мусиала, 46).

«Кельн»: Хорн, Эхизибуэ, Чихос, Хорхе Мере, Хектор, Кайнц (Андерссон, 69), Схири, Любичич (Шауб, 76), Тильманн, Модест (Лемперле, 76), Ут (Дуда, 66).

Предупреждения: Любичич (20), Зюле (75).

Олег Шумейко-младший
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Кельн Бавария

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