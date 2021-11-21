Дубль Ибрагимовича не спас «Милан» от первого поражения в серии А

«Фиорентина» нанесла «россонери» в сверхрезультативном матче

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В 13-м туре Серии А «Фиорентина» и «Милан» выдали голевую феерию.



«Фиалки» уже к шестидесятой минуте вели с преимуществом в три гола. Но слово взял Златан Ибрагимович, который за пять минут сократил отставание до минимума. На дубль шведа вторым голом ответил Душан Влахович в концовке матча. Последний гол в матче на счету Венути, который срезал мяч в свои ворота перед финальным свистком, но на исход матча это не повлияло.

«Милан» впервые в сезоне 2021/22 уступил в чемпионате Италии и потерял лидерство в Серии А, пропустив вперед «Наполи».

Серия А. 13-й тур

«Фиорентина» – «Милан» 4:3

Голы: Данкан, 15, Сапонара, 45+1, Влахович, 60, 85 – Ибрагимович, 62, 67, Венути (а/г), 90+6

«Фиорентина»: Терраччано, Одриосола, Венути, Игор Жулио, Бираги, Бонавентура (Кастровилли, 69), Данкан (Мале, 90), Торрейра, Сапонара, Кальехон (Гонсалес, 69), Влахович.

«Милан»: Тэтэрушану, Калулу (Флоренци, 57), Кьер, Габбия, Эрнандес, Кессиэ, Салемакерс (Жуниор Мессиас, 57), Тонали (Беннасер, 74), Ибрагимович, Рафаэл Леау (Крунич, 80), Браим Диас (Жиру, 57).

Предупреждения: Кастровилли (90), Эрнандес (90).