Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» выйти в 1/8 финала Кубка Англии
В 1/16 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» в родных стенах переиграл «Брайтон».
Героем матча для «шпор» стал Кейн. Форвард сборной Англии оформил дубль в данной игре.
«Брайтон» также забил два мяча. Но если Биссума поразил ворота соперника, то Марч – собственные.
«Тоттенхэм» вышел в 1/8 финала турнира. Ранее туда пробились «Вест Хэм» Ярмоленко, «Манчестер Сити» Зинченко, «Эвертон» Миколенко и другие команды.
Кубок Англии, 1/16 финала
«Тоттенхэм» – «Брайтон» 3:1
Голы: Кейн, 13, 66, Марч, 24 (автогол) – Биссума, 63
«Тоттенхэм»: Льорис, Эмерсон (Доэрти, 87), Дэвис, Санчес, Ромеро (Родон, 77), Регилон, Хейбьерг, Уинкс (Бентанкур, 77), Сон Хын Мин (Бергвейн, 69), Лукас Моура (Кулусевски, 68), Кейн.
«Брайтон»: Санчес, Лэмпти (Уэлбек, 70), Данк, Уэбстер, Кукурелья, Марч (Кайседо, 61), Лаллана (Велтман, 46), Гросс, Модер (Фергюсон, 79), Биссума, Мопе.Предупреждения: Бентанкур – Велтман
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