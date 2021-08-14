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Дубль Холанда помог «Боруссии» победить «Айнтрахт»

«Желтые» доминируют прямо со старта чемпионата
Футбол Бундеслига (Германия)
22:11
Дубль Холанда помог «Боруссии» победить «Айнтрахт»
Эрлинг Холанд / фото - AFP

Дортмундская «Боруссия» добыла победу в домашнем матче 1-го тура Бундеслиги, обыграв «Айнтрахт» со счетом 5:2.

Главный героем матча стал 21-летний форвард «желтых» Эрлинг Холанд, отметившийся голевым дублем. Еще по голу за Дортмунд забили Марко РойсТорган Азар и Джованни Рейна.

Бундеслига. 1-й тур

«Боруссия Д» – «Айнтрахт» 5:2 (3:1)

Голы: Ройс (23), Пасслак (27), Азар (32), Холанд (34), Рейна (58), Холанд (70), Хеуге (86).

«Боруссия Д»: Кобель, Витцель (Пападопулос, 78), Аканджи, Шульц, Азар (Мален, 73), Дауд, Рейна (Мукоко, 87), Беллингем (Дилэйни, 73), Пасслак, Ройс (Тиггес, 87), Холанд.

«Айнтрахт»: Трапп, да Кошта, Хинтереггер, Ильзанкер (Ленц, 46), Ндика, Хасебе (Хрустич, 69), Костич (Ахе, 86), Соу, Камада (Хеуге, 46), Баркок (Линдстрем, 46), Борре.

Следующим соперником «Боруссии» станет «Фрайбург». Матч запланирован на 21-е августа.

Напомним, в одном из предыдущих матчей тура «Бавария» едва не проиграла «Гладбаху».

 

Михаил Рыбак
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Боруссия Дортмунд Айнтрахт Эрлинг Холанд

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