Дубль Холанда помог «Боруссии» победить «Айнтрахт»
Дортмундская «Боруссия» добыла победу в домашнем матче 1-го тура Бундеслиги, обыграв «Айнтрахт» со счетом 5:2.
Главный героем матча стал 21-летний форвард «желтых» Эрлинг Холанд, отметившийся голевым дублем. Еще по голу за Дортмунд забили Марко Ройс, Торган Азар и Джованни Рейна.
Бундеслига. 1-й тур
«Боруссия Д» – «Айнтрахт» 5:2 (3:1)
Голы: Ройс (23), Пасслак (27), Азар (32), Холанд (34), Рейна (58), Холанд (70), Хеуге (86).
«Боруссия Д»: Кобель, Витцель (Пападопулос, 78), Аканджи, Шульц, Азар (Мален, 73), Дауд, Рейна (Мукоко, 87), Беллингем (Дилэйни, 73), Пасслак, Ройс (Тиггес, 87), Холанд.
«Айнтрахт»: Трапп, да Кошта, Хинтереггер, Ильзанкер (Ленц, 46), Ндика, Хасебе (Хрустич, 69), Костич (Ахе, 86), Соу, Камада (Хеуге, 46), Баркок (Линдстрем, 46), Борре.
Следующим соперником «Боруссии» станет «Фрайбург». Матч запланирован на 21-е августа.
Напомним, в одном из предыдущих матчей тура «Бавария» едва не проиграла «Гладбаху».
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