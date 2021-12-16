По стопам Холанда. Вундеркинд из «Зальцбурга» перейдет в дортмундскую «Боруссию»
Дубль Холанда принес победу «Боруссии» Д над аутсайдером Бундеслиги
Первая победа дортмундцев за три матча
07:26
Фото: BVB
«Боруссия» Д в матче 16 тура Бундеслиги дома разгромила «Гройтер Фюрт».
Дортмундцы забили три безответных мяча. Дубль на счету Холанда, забивший в каждом из таймов. В конце матча окончательный счет установил Мален.
«Боруссия» выиграла впервые за три матча.
Бундеслига. 16-й тур:
«Боруссия» Д – «Гройтер Фюрт» 3:0
Голы: Холанд, 37 (пен.), 82, Мален, 89
«Боруссия»: Кобель, Менье, Хуммельс, Загаду, Шульц, Витцель, Азар (Мален, 75), Брандт (Рейньер, 90), Беллингем (Дауд, 46), Ройс (Джан, 75), Холанд (Тиггес, 83).
«Гройтер Фюрт»: Бурхерт, Майерхефер, Грисбек, Бауэр, Виллемс (Иттер, 78), Кристиансен, Зегуин, Тилльманн (Абиама, 78), Дудзяк (Грин, 64), Левелинг (Хргота, 64), Иттен (Нильсен, 46).
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