«Интер» подпишет долгосрочный контракт с лидером полузащиты
Дубль Корреа принес победу «Интеру» над «Удинезе»
Команда Индзаги идет третьей в таблице
15:28
Фото: twitter.com/Inter
«Интер» в матче 11-го тура Серии А дома разобрался с «Удинезе».
Победу команде лишь во втором тайме принес Хоакин Корреа. Он оформил дубль за восемь минут, чем подарил победу своей команде.
«Интер» идет третьим в таблице Серии А.
Серия А. 11-й тур:
«Интер» – «Удинезе» 2:0
Голы: Корреа, 60, 68
«Интер»: Ханданович, Думфрис, Раноккия, Шкриньяр, Бастони, Перишич (Димарко, 85), Брозович, Чалханоглу (Видаль, 70), Барелла (Сенси, 80), Корреа (Санчес, 70), Джеко (Мартинес, 80).
«Удинезе»: Сильвестри, Молина (Соппи, 89), Нюйтинк, Самир, Родриго Бекао, Ларсен (Удоджи, 70), Яяло (Уолас, 59), Перейра, Макенго (Арслан, 70), Саксесс (Деулофеу, 59), Бету.
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