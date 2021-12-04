Дубль Левандовски принес победу «Баварии» над «Боруссией» Д

Холанд также забил

Фото: AFP

«Бавария» в матче 14-го тура Бундеслиги на выезде сумел обыграть дортмундскую «Боруссию».

Команды быстро обменялись голами. На мяч Брандта ответил Левандовски. а к концу первого тайма гости уже вели благодаря голу Комана.

В начале второго тайма «Боруссия» сравнял счет, усилиями Холанда, но «Бавария» все же была лучше соперника и под конец встречи сумела победить. Левандовски реализовал пенальти и принес победу мюнхецам.

«Бавария» уже на четыре очка опережает дортмундцев в таблице.

Бундеслига. 14-й тур:

«Боруссия» Д – «Бавария» 2:3

Голы: Брандт, 5, Холанд, 48 – Левандовски, 9, 77 (пен.), Коман, 44

«Боруссия»: Кобель, Менье, Хуммельс, Аканджи, Геррейру (Шульц, 82), Джан, Брандт (Вольф, 70), Дауд (Мален, 60), Беллингем, Ройс, Холанд (Тиггес, 82).

«Бавария»: Нойер, Павар, Эрнандес (Зюле, 74), Упамекано, Дэвис, Горетцка (Мусиала, 65), Толиссо, Мюллер, Левандовски, Коман (Ньянзу, 88), Сане (Гнабри, 65).