Дубль Левандовски принес победу «Баварии» над «Унионом»

У Мюллера – два ассиста

Фото: Sky Sports

«Бавария» в матче 10 тура Бундеслиги на выезде не испытала проблем с «Унионом».

Дубль в матче оформил Роберт Левандовски, а дубль из голевых передач оформил Мюллер, к тому же Томас еще и отличился.

Также за «Баварию» забивали Сане и Коман. «Унион» также не ушел без голов и забил «Баварии» аж два мяча.

Мюнхенцы продолжают лидировать в Бундеслиге.

Бундеслига. 10-й тур:

«Унион» – «Бавария» 2:5

Голы: Гиссельман, 43, Райерсон, 65 – Левандовски, 15 (пен.), 23, Сане, 35, Коман, 61, Мюллер, 79

«Унион»: Люте, Триммель (Рюэрсон, 64), Кнохе, Баумгартль, Йеккель, Гиссельманн, Харагути (Мевальд, 75), Хедира, Премель (Тойхерт, 64), Беккер (Фогльзаммер, 75), Авонийи (Беренс, 64).

«Бавария»: Нойер, Станишич (Павар, 69), Зюле, Эрнандес (Упамекано, 69), Дэвис, Толиссо (Забитцер, 69), Киммих, Мюллер, Левандовски, Коман (Гнабри, 80), Сане (Мусиала, 62).