Дубль Мартинеса принес «Порту» волевую победу над «Лацио»
В первом стыковом матче Лиги Европы «Порту» переиграл «Лацио».
«Лацио» открыл счет в середине первого тайма, но «Порту» не пал духом и сравнял через 14 минут. А во втором тайме и вовсе «драконы» вышли вперед, оба гола хозяев провел Тони Мартинес.
Перед ответным матчем в Риме португальцы имеют небольшое преимущество.
Лига Европы, стыковые матчи
«Порту – «Лацио» 2:1
Голы: Тони Мартинес, 37, 49 – Дзакканьи, 23
«Порту»: Диогу Кошта, Пепе, Мбемба, Сануси, Отавио, Урибе, Груйич (Галено, 46), Жоау Мариу (Бруну Кошта, 88), Фабиу Виейра (Витинья, 46), Тони Мартинес (Эванилсон, 69), Пепе (Эуштакиу, 88).
«Лацио»: Стракоша, Марушич, Габаррон, Луис Фелипе, Раду (Хюсай, 72), Лейва (Катальди, 68), Луис Альберто (Башич, 84), Милинкович-Савич, Дзакканьи (Моро, 84), Педро (Жоване Кабрал, 84), Фелипе Андерсон.
Предупреждения: Груйич (4), Милинкович-Савич (39), Фабиу Виейра (45), Галено (72), Эванилсон (73), Дзакканьи (77).
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