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Дубль Мбаппе принес ПСЖ уверенную победу «Монако»

У Месси – ассист
Футбол Лига 1 (Франция)
07:45
Дубль Мбаппе принес ПСЖ уверенную победу «Монако»
Фото: PSG

ПСЖ в матче 17 тура Лиги 1 дома обыграл «Монако».

Исход матча был решен в первом тайме. Мбаппе в начале матча забил с пенальти, а позже реализовал ассист от Месси, оформив дубль.

«Монако» активизировался во втором тайме и играл очень неплохо, но мяч у монегасков не летел в ворота, несмотря на хорошие моменты. Даже гол престижа забить им не удалось.

ПСЖ продолжает лидировать в Лиге 1, имея 13-очковое преимущество.

Лига 1. 18-й тур:

ПСЖ – «Монако» 2:0

Голы: Мбаппе, 12 (пен.), 45

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Диалло, Бернат (Керер, 50), Вейналдум, Верратти, Гуйе (Паредес, 81), Ди Мария (Эррера, 81), Месси, Мбаппе (Икарди, 88).

«Монако»: Нюбель, Сидибе, Марипан, Дисаси, Кайо Энрике (Якобс, 46), Головин, Диоп (Матазо, 65), Желсон Мартинш (Изидор, 85), Фофана (Жан Лукас, 55), Тчуамени, Бен-Йеддер (Боадю, 55).

Андрей Усмонов
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