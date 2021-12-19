Дубль Мбаппе в матче с двумя пенальти вывел ПСЖ в следующий раунд Кубка Франции
В 1/32 финала Кубка Франции ПСЖ на выезде разгромил «Феньи-Ольнуа».
В первом тайме представитель региональных лиг дал бой гранду, но все же дважды сруби соперника в собственной штрафной. Приговоры привели в действие Мбаппе и Икарди.
После перерыва парижане ограничились всего одним голом. Французский форвард оформил дубль.
ПСЖ вышел в следующую стадию турнира. Следующий соперник парижан определится после жеребьевки.
Кубок Франции, 1/32 финала
«Феньи-Ольнуа» – ПСЖ 0:3
Голы: Мбаппе, 16 (пен.), 51, Икарди, 30 (пен.)
«Феньи-Ольнуа»: Ле Мер (Фернан, 55), Маригар, Куадио (Куртен, 66), Дидье, Кальдерара (Де Соуза Феррайра, 60), Обино (Лемуан, 56), Уаттара, Де Парментье, Лашааб, Бенсабер (Менье, 66), Самбу.
ПСЖ: Навас, Керер, Рамос (Дагба, 46), Кимпембе (Битшиабу, 75), Диалло, Верратти (Мишю, 64), Паредес (Данилу Парейра, 46), Дина (Гарби, 64), Симонс, Мбаппе, Икарди.
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