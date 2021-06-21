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Дубль Вейналдума помог Нидерландам разгромить Северную Македонию

Команда Де Бура отлично завершила групповой раунд
Футбол Евро-2020
21:01
Дубль Вейналдума помог Нидерландам разгромить Северную Македонию
Фото: UEFA

В матче 3-го тура Евро-2020 сборная Северной Македонии играла с Нидерландами.

В середине первого тайма отличился Мемфис Депай, а в начале второго дублем выстрелил Жоржиньо Вейналдум.

Сборная Нидерландов спокойно довела мяч до победы и набрала 9 очков в группе С. Команда Франка Де Бура вышла в плей-офф Евро-2020 с 1-го места.

Евро-2020, 3-й тур

Северная Македония – Нидерланды 0:3

Голы: Депай, 24, Вейналдум, 51, 58

Северная Македония: Димитриевски, Велкоски, Муслиу, Ристовски, Алиоски, Элмаз, Барди (Стояновски, 78), Трайковски (Хасани, 68), Адеми, Тричковски (Чурлинов, 56), Пандев (Костадинов, 69).

Нидерланды: Стекеленбург, Думфрис (Бергейс, 46), Блинд, де Лигт, ван Анхолт, Вейналдум, Гравенберх, де Йонг, де Врей (Тимбер, 46), Депай (Вегорст, 66), Мален (Промес, 66).

Предупреждения: Ристовски (18), Муслиу (48), Алиоски (65).

Петр Приходько
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Северная Македония - Нидерланды

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