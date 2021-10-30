Дубль Винисиуса принес победу «Реалу» в большинстве над «Эльче»
«Реал» в матче 12 тура Ла Лиги на выезде обыграл «Эльче».
Победу мадридцам принесли Винисиус и сам соперник. Первый оформил в матче дубль, а «Эльче» еще и играл в 10-ом с средины второго тайма, однако под конец встречи воспользовались расслабленностью соперника и забили один мяч.
«Реал» вновь лидер чемпионата. По дополнительным показателям команда опережает «Реал Сосьедад».
Ла Лига. 12-й тур:
«Эльче» – «Реал» 1:2
Голы: Миллья, 86 (пен.) - Винисиус, 22, 73
«Эльче»: Касилья, Паласиос, Бигас, Роко, Мохика, Фидель (Милья, 81), Пасторе (Гумбау, 71), Маскарель (Марконе, 81), Гути, Лукас Перес (Бенедетто, 71), Бойе (Моренте, 81).
«Реал»: Куртуа, Алаба, Милитао, Марсело (Менди, 66), Модрич, Кроос, Каземиро, Васкес (Карвахаль, 65), Мариано Диас, Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 18).
Удаление: Гути, 63
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