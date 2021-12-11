Дубль Влаховича помог «Фиорентине» обойти «Ювентус» в таблице Серии А

«Фиалки» разгромили «Салернитану»

Фото: Serie A

«Фиорентина» в матче 17-го тура Серии А дома разгромила «Салернитану».

Фиалки забили в каждом из таймов, а три мяча влетели в ворота соперников уже во второй половине. Вновь забил форвард Душан Влахович, отметившись дублем. На его счету 15 мячей в сезоне за команду. Гости отыграться так и не сумели.

Благодаря победе «Фиорентина» вышла на 5-е место в таблице Серии А, опередив «Ювентус».

Серия А. 17-й тур:

«Фиорентина» – «Салернитана» 4:0

Голы: Бонавентура, 31, Влахович, 51, 84, Малех, 90

«Фиорентина»: Терраччано, Одриосола, Мартинес, Миленкович (Игор Жулио, 46), Бираги, Бонавентура, Данкан (Мале, 79), Торрейра, Кальехон (Соттиль, 72), Влахович, Гонсалес.

«Салернитана»: Белец, Весели (Делли Карри, 46), Дьомбер, Богдан, Раньери, Кешрида, Кулибали, Рибери, Оби (Скьявоне, 62), Кастанос (Бонаццоли, 52), Нванкво.