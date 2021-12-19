Дубль японца принес «Селтику» 20-й Кубок шотландской лиги

«Кельты» одержали волевую победу

Фото - Селтик

В финале Кубка шотландской лиги «Селтик» одолел «Хиберниан».

Все основные события пришлись на второй тайм. Его удачнее начали номинальные хозяева. Счет открыл Хэнлон.

Но тут же за дело взялся летний новичок «кельтов» Фурухаси. Японец оформил дубль в течение 20 минут и принес команде победу.

«Селтик» выиграл трофей и завоевал двадцатый для себя Кубок лиги.

Кубок шотландской лиги, финал

«Хиберниан» – «Селтик» 1:2

Голы: Хэнлон, 51 – Фурухаси, 52, 72

«Хиберниан»: Мэйси, Макгинн, Портеус, Хэнлон, Стивенсон (Дойдж, 81), Ньюэлл, Дойл-Хейс, Кембэлл (Аллан, 73), Бойл, Мерфи (Дойч, 81), Нисбет.

«Селтик»: Харт, Юранович, Картер-Викерс, Старфельт, Тэйлор (Рэлстон, 75), Макгрегор, Рогич, Тернбулл (Биттон, 27), Абада, Джонстон (Скейлс, 83), Фурухаси (Моффат, 83).

Дойл-Хейс, Нисбет, Макгинн – Джонстон