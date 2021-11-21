Дубль Зубкова принес победу «Ференцварошу» над «Фехерваром»

Петряк отметился лишь желтой карточкой

Фото: fradi.hu

«Ференцварош» в матче 13 тура чемпионата Венгрии уверенно обыграл «Фехервар».

Героем матча стал полузащитник Александр Зубков. Он оформил дубль в матче, забив в каждом из таймов. Всего чемпион Венгрии забил три мяча и сохранил ворота на замке.

А вот Иван Петряк отметился лишь желтой карточкой в составе гостей.

Победа позволила «Ференцварошу» выйти в единоличные лидеры чемпионата Венгрии. «Фехервар» остался 4-м.

Чемпионат Венгрии. 13-й тур:

«Ференцварош» – «Фехервар» 3:0

Голы: Зубков, 10, 58, Ммаэ, 40

Удаление: Бамгбойе, 90