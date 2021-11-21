«Ференцварош» с Зубковым разгромил конкурента за чемпионство
Дубль Зубкова принес победу «Ференцварошу» над «Фехерваром»
Петряк отметился лишь желтой карточкой
Фото: fradi.hu
«Ференцварош» в матче 13 тура чемпионата Венгрии уверенно обыграл «Фехервар».
Героем матча стал полузащитник Александр Зубков. Он оформил дубль в матче, забив в каждом из таймов. Всего чемпион Венгрии забил три мяча и сохранил ворота на замке.
А вот Иван Петряк отметился лишь желтой карточкой в составе гостей.
Победа позволила «Ференцварошу» выйти в единоличные лидеры чемпионата Венгрии. «Фехервар» остался 4-м.
Чемпионат Венгрии. 13-й тур:
«Ференцварош» – «Фехервар» 3:0
Голы: Зубков, 10, 58, Ммаэ, 40
Удаление: Бамгбойе, 90
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