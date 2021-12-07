Дубли Месси и Мбаппе. ПСЖ разгромил «Брюгге» и лишил команду Соболя еврокубковой весны

Бельгийцы заняли 4-е место в группе

Фото: пресс-служба ПСЖ

В матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов ПСЖ принимал «Брюгге». Отметим, что украинца Эдуарда Соболя в стартовом составе бельгийской команды не было, на замену он так и не вышел.

И, возможно, хорошо. Ведь ПСЖ начал разрывать соперника с первых минут. Мбаппе отметился дублем уже к 7-й минуте.

А в середине 1-го тайма еще один мяч забил Лео Месси. Во 2-м тайме Месси также оформил дубль.

Гол Ритса не особо утешил бельгийцев, лишь немного размочил счет.

В параллельном матче «Лейпциг» победил «Манчестер Сити» (2:1) и вышел в Лигу Европы. «Ман Сити» вышел в плей-офф ЛЧ с 1-го места, ПСЖ – со 2-го, а «Брюгге» покидает еврокубки.

Лига чемпионов, 6-й тур

ПСЖ – «Брюгге» 4:1

Голы: Мбаппе, 2, 7, Месси, 38, 76, пен – Ритс, 68

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Диалло, Мендеш (Керер, 50), Вейналдум, Гуйе (Паредес, 71), Верратти (Эбимбе, 84), Ди Мария (Эррера, 71), Месси, Мбаппе (Икарди, 83).

«Брюгге»: Миньоле, Мата, Хендри, Нсоки, Рикка, Ритс (Вормер, 69), Ванакен, Баланта (Мбамба, 69), Сандра (ван дер Бремпт, 57), де Кетеларе, Ланг.

Предупреждения: Керер (55), Ланг (61), Мбаппе (70).