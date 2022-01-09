Дубли Винисиуса и Бензема помогли «Реалу» разнести «Валенсию»
Мадридский «Реал» уверенно победил «Валенсию» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 4:1.
Главными героями поединка стали форварды «сливочных» Винисиус Жуниор и Карим Бензема, которые отметились голевыми дублями.
В таблице чемпионата Испании «Реал» с 49-ю очками в активе занимает первую строчку. Его ближайший конкурент «Севилья» имеет 41-о очко и еще 3 матча в запасе. «Валенсия» расположилась на 9-й строчке (28 очков).
Примера. 20-й тур
«Реал» – «Валенсия» 4:1 (1:0, 3:1)
Голы: Бензема (43, пенальти), Винисиус Жуниор (52), Винисиус Жуниор (61), Гедеш (76), Бензема (88).
«Реал»: Куртуа, Васкес (Начо, 87), Милитао, Алаба, Менди, Модрич (Себальос, 70), Каземиро (Камавинга, 71), Кроос, Асенсио, Бензема (Иско, 89), Винисиус Жуниор (Вальверде, 87).
«Валенсия»: Силлессен, Пиччини (Ирансо, 77), Диакаби, Альдерете, Гайя, Элдер Кошта (Маркос Андре, 66), Гильямон, Васс, Гедеш, Макси Гомес (Куандреди, 66; Вальехо, 83), Муса (Черышев, 66).
Предупреждения: Каземиро (14), Милитао (26), Пиччини (51), Муса (58), Менди (75), Черышев (84)
Напомним, президент «Реала» хочет видеть Холанда в «Барселоне».
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