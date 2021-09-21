Капитан «Александрии»: «В некоторых моментах VAR помогает, иногда нет»
Дубра рассказал об амбициозной задаче «Александрии» на сезон
Капитан «горожан» считает, что команда готова подняться на новый уровень
Каспарс Дубра / Фото - ФК Александрия
Защитник «Александрии» Каспарс Дубра рассказал о задачах команды на текущий сезон.
Побороться за еврокубки? Да, мы будем стараться. В каждой игре выжимать максимум, что мы можем.
Сейчас у нас все идет хорошо. Главное – не опускать руки, даже после такого случая в последнем матче. Готовимся к следующим играм.
Дубра также поделился мнением о работе VAR в матче восьмого тура украинской Премьер-лиги против «Динамо» (0:1).
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