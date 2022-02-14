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Дуэлунд: «Хотел бы провести в Нидерландах еще один сезон»
Полузащитник играет в аренде
14 февраля 18:25
Фото: NEC
Полузащитник НЕК «Неймегена» Миккель Дуэлунд признался, что хотел бы остаться в Нидерландах.
«Хотел бы провести здесь еще один сезон. Но я не знаю, как обстоят дела.
Если играешь мало в течение трех лет, должен снова найти свой ритм. После травмы мне нужно бороться за свое место в составе.
Думаю, для меня будет очень хорошо остаться здесь. Но сначала давайте закончим этот сезон. Когда он закончится, мы посмотрим, как все сложится».
Аренда рассчитана до конца сезона.
Дуэлунд провел в Эредивизии 13 матчей, сделав один ассист.
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