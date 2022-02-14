Дуэлунд: «Хотел бы провести в Нидерландах еще один сезон»

Фото: NEC

Полузащитник НЕК «Неймегена» Миккель Дуэлунд признался, что хотел бы остаться в Нидерландах.

Если играешь мало в течение трех лет, должен снова найти свой ритм. После травмы мне нужно бороться за свое место в составе.

Думаю, для меня будет очень хорошо остаться здесь. Но сначала давайте закончим этот сезон. Когда он закончится, мы посмотрим, как все сложится».