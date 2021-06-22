Дуэлунд покинул «Динамо» и отправился в аренду
Дуэлунд: «Надеюсь сыграть важную роль в матчах за НЕК»
Полузащитник отправился в аренду
Фото: НЕК
Полузащитник «Динамо» Миккель Дуэлунд поделился впечатлениями о переходе в аренду в НЕК. Слова игрока приводит пресс-служба клуба.
«Рад быть в Неймегене. Завтра первая тренировочная сессия – чудесно, что я могу сразу же присоединиться к команде.
С нетерпением жду матчей в Эредивизи с НЕК и надеюсь сыграть в них важную роль.
Я слышал много хорошего о клубе и не могу дождаться, чтобы приступить».
Арена рассчитана на один год. У клуба есть право выкупа.
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