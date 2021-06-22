Дуэлунд: «Надеюсь сыграть важную роль в матчах за НЕК»

Фото: НЕК

Полузащитник «Динамо» Миккель Дуэлунд поделился впечатлениями о переходе в аренду в НЕК. Слова игрока приводит пресс-служба клуба.

С нетерпением жду матчей в Эредивизи с НЕК и надеюсь сыграть в них важную роль.

Я слышал много хорошего о клубе и не могу дождаться, чтобы приступить».