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Дуэлунд: «Надеюсь сыграть важную роль в матчах за НЕК»

Полузащитник отправился в аренду
Футбол Украинская Премьер-лига
18:22
Дуэлунд: «Надеюсь сыграть важную роль в матчах за НЕК»
Фото: НЕК

Полузащитник «Динамо» Миккель Дуэлунд поделился впечатлениями о переходе в аренду в НЕК. Слова игрока приводит пресс-служба клуба.

«Рад быть в Неймегене. Завтра первая тренировочная сессия – чудесно, что я могу сразу же присоединиться к команде.

С нетерпением жду матчей в Эредивизи с НЕК и надеюсь сыграть в них важную роль.

Я слышал много хорошего о клубе и не могу дождаться, чтобы приступить».

Арена рассчитана на один год. У клуба есть право выкупа.

Андрей Усмонов
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Теги

Миккель Дуэлунд Динамо Киев

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