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Дуэлунд – о недостатке игрового времени в «Динамо»: «Понимаю, почему Луческу не менял состав»

Датчанин отправился в клуб Эредивизи на правах аренды
Футбол Украинская Премьер-лига
13:13
Дуэлунд – о недостатке игрового времени в «Динамо»: «Понимаю, почему Луческу не менял состав»
Миккель Дуэлунд / Фото - Footboom

Полузащитник «Динамо» Миккель Дуэлунд, перешедший в НЕК Неймеген на правах аренды, прокомментировал нехватку игрового времени в столичном клубе. Слова датчанина приводит Tipsbladet.

«Динамо» провело замечательный сезон. В команде множество футболистов сборной Украины. В связи с этим мне понятно, почему Луческу не вносил никаких корректив в состав, который добывал победы.

Клуб делает ставку на собственных воспитанников. Мне же просто нужно было принять такой подход.

Я не устал играть за границей. Наоборот, у меня большая мотивация чего-то добиваться.

Ранее Дуэлунд заявил, что многому научился в Украине за три года.

Сергей Стаднюк
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Теги

Миккель Дуэлунд Динамо Киев

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