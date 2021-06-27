Экс-игрок «Динамо»: «При всем уважении, Швеция – не топ-сборная»
Дуэлунд – о недостатке игрового времени в «Динамо»: «Понимаю, почему Луческу не менял состав»
Датчанин отправился в клуб Эредивизи на правах аренды
Миккель Дуэлунд / Фото - Footboom
Полузащитник «Динамо» Миккель Дуэлунд, перешедший в НЕК Неймеген на правах аренды, прокомментировал нехватку игрового времени в столичном клубе. Слова датчанина приводит Tipsbladet.
«Динамо» провело замечательный сезон. В команде множество футболистов сборной Украины. В связи с этим мне понятно, почему Луческу не вносил никаких корректив в состав, который добывал победы.
Клуб делает ставку на собственных воспитанников. Мне же просто нужно было принять такой подход.
Я не устал играть за границей. Наоборот, у меня большая мотивация чего-то добиваться.
Ранее Дуэлунд заявил, что многому научился в Украине за три года.
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