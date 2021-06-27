Дуэлунд – о недостатке игрового времени в «Динамо»: «Понимаю, почему Луческу не менял состав»

Миккель Дуэлунд / Фото - Footboom

Полузащитник «Динамо» Миккель Дуэлунд, перешедший в НЕК Неймеген на правах аренды, прокомментировал нехватку игрового времени в столичном клубе. Слова датчанина приводит Tipsbladet.

Клуб делает ставку на собственных воспитанников. Мне же просто нужно было принять такой подход.

Я не устал играть за границей. Наоборот, у меня большая мотивация чего-то добиваться.