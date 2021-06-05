Сразу восемь игроков «Динамо» вошли в сборную сезона УПЛ
Дуэлунд покинет «Динамо» летом
Полузащитнику ищут варианты в Европе
Фото: dynamo.kiev.ua
Полузащитник «Динамо» Миккель Дуэлунд покинет команду летом. Его агент Миккель Бек сообщил sport.tv2.dk, что датчанину ищут варианты с арендой в Европе.
«Сейчас речь идет о нескольких клубах. Надеюсь, что решение будет принято как можно скорее. У Миккеля хорошее имя в Европе, поэтому к нему есть большой интерес от представителей сильных чемпионатов.
Перелом лодыжки и коронавирус остались далеко позади. Дуэлунд готов играть и очень мотивирован для продолжения своего футбольного развития на хорошем уровне. Работаем над вариантом аренды на весь сезон в хорошем чемпионате, где Миккель сможет выходить на поле и проявлять свой талант каждую неделю. У нас позитивный диалог с «Динамо», и мы надеемся на хорошее решение».
Дуэлунд отыграл лишь четыре матча в прошлом сезона.
Зимой интерес к игроку проявлял «Трабзонспор».