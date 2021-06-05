Дуэлунд покинет «Динамо» летом

Фото: dynamo.kiev.ua

Полузащитник «Динамо» Миккель Дуэлунд покинет команду летом. Его агент Миккель Бек сообщил sport.tv2.dk, что датчанину ищут варианты с арендой в Европе.

Перелом лодыжки и коронавирус остались далеко позади. Дуэлунд готов играть и очень мотивирован для продолжения своего футбольного развития на хорошем уровне. Работаем над вариантом аренды на весь сезон в хорошем чемпионате, где Миккель сможет выходить на поле и проявлять свой талант каждую неделю. У нас позитивный диалог с «Динамо», и мы надеемся на хорошее решение».