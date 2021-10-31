Дуэлунд рассказал, почему он не попадал в основу в «Динамо»

Миккель Дуэлунд / Фото: Twitter

Хавбек «Динамо» Миккель Дуэлунд, который выступает в аренде за НЕК, рассказал, почему у него не получись заиграть в составе киевлян.

В «Динамо» мне тоже не везло с травмами, сначала перелом лодыжки, а затем коронавирус с довольно тяжелыми последствиями. Так что смена атмосферы – это дико круто, тем более в «НЕК» на меня рассчитывают. Так что теперь мне просто нужно вылечить эту травму, она быстро проходит, а затем вновь буду играть».