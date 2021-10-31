Луческу набрал 100 очков с «Динамо» в УПЛ и повторил рекорд тренера, которого в Киеве очень любят
Дуэлунд рассказал, почему он не попадал в основу в «Динамо»
Сейчас хавбек выступает в Нидерландах
Миккель Дуэлунд / Фото: Twitter
Хавбек «Динамо» Миккель Дуэлунд, который выступает в аренде за НЕК, рассказал, почему у него не получись заиграть в составе киевлян.
«Мне нравится играть в Нидерландах. Я стал игроком основного состава. Мне просто нужно было игровое время, потому что я хорошо понимал, что в «Динамо» я не был основным. Там практически все являются игроками национальной сборной, команда просто выигрывала каждый матч и стала чемпионом, поэтому тренер не делал изменений в составе.
В «Динамо» мне тоже не везло с травмами, сначала перелом лодыжки, а затем коронавирус с довольно тяжелыми последствиями. Так что смена атмосферы – это дико круто, тем более в «НЕК» на меня рассчитывают. Так что теперь мне просто нужно вылечить эту травму, она быстро проходит, а затем вновь буду играть».
Напомним, в последнем матче УПЛ «Динамо» добыло победу над «Мариуполем» (3:2).
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