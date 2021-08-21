Дуэлунн двумя ассистами принес НЕКу первую победу в чемпионате

Датчанин сделал оба мяча для своей команды

Миккель Дуэлунд / фото - FootBoom

В матче второго тура нидерландской Эредевизии арендованный НЕКом у «Динамо» Миккель Дуэлунд помог своей команде одержать победу над Зволле.

Уже на 4 минуте встречи датчанин отдал тонкий пас на угол штрафной, откуда его партнер поразил ворота.

Под занавес первого тайма Миккель дал разрезающий пас на Йонатана Окиту, который уверенно переправил мяч в ворота.

Ali Akman'dan sonra Jonathan Okita düzgün bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi. #NECPEC pic.twitter.com/adDSM592Y4 — Burak Zihni (@burakzihni61) August 20, 2021

Хозяева во втором тайме сбавили темп и спокойно довели матч до победы. Это первые очки для НЕКа в новом сезоне. В первом туре команда унизительно проиграла «Аяксу» 0:5.