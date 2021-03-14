Йовичевич: «Днепр-1», как и в кубковом матче, был ближе к победе, чем «Александрия»
Дуглас: «Арбитру не стоило показывать вторую желтую карточку»
Бразилец рад победе над «Ворсклой», хоть и не согласен с решением судьи
Баселар Дуглас / Фото: Днепр-1
Защитник «Днепра-1» Баселар Дуглас высказался пресс-службе клуба о своем удалении в матче 18-го тура УПЛ против полтавской «Ворсклы» (1:0).
«На самом деле, там достаточно сложная ситуация. На мой взгляд, там был просто фол, после которого арбитру не стоило показывать желтую карточку, которая оказалась для меня второй. В результате команда оказалась в меньшинстве, в сложной ситуации. Но, слава Богу, наша команда очень хорошо, с высокой концентрацией провела сегодняшний матч, что конечно, было очень важно. Поэтому я сегодня рад победе».
Напомним, победа подняла «Днепр-1» на восьмую позицию в турнирной таблице.
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