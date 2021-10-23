Дулуб: «Черноморец» – талантливая команда, играющая по модели «Динамо»

Фото: ФК Львов

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб поделился ожиданиями от матча с «Черноморцем» в 12-м туре УПЛ.

Предстоящая игра против «Черноморца» будет очень важной для нас, так как для нас каждый набранный балл ценится на вес золота. Каждое очко, которое нам удается добыть в этот сложный период, имеет ключевое значение.

В команде сейчас пытаюсь общаться на украинском и беларуском языках. Журналисты, разумеется, задают мне вопросы на украинском, поэтому стараюсь им отвечать аналогичным образом.

Могу спокойно отвечать на английском и на русском, все зависит только от собеседника».