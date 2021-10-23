Вирт: «Мариуполь» чем-то похож на «Черноморец»
Дулуб: «Черноморец» – талантливая команда, играющая по модели «Динамо»
Тренер поделился ожиданиями от предстоящей игры
Фото: ФК Львов
Главный тренер «Львова» Олег Дулуб поделился ожиданиями от матча с «Черноморцем» в 12-м туре УПЛ.
«Черноморец» – талантливая команда, играющая по модели киевского «Динамо». У соперников есть много талантливых игроков: Авагимян, Цитаишвили, Ванат и другие. Плюс, это команда, которая играет на скорости.
Предстоящая игра против «Черноморца» будет очень важной для нас, так как для нас каждый набранный балл ценится на вес золота. Каждое очко, которое нам удается добыть в этот сложный период, имеет ключевое значение.
В команде сейчас пытаюсь общаться на украинском и беларуском языках. Журналисты, разумеется, задают мне вопросы на украинском, поэтому стараюсь им отвечать аналогичным образом.
Могу спокойно отвечать на английском и на русском, все зависит только от собеседника».
«Львов» сыграет против «Черноморца» в 19:30.