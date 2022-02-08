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Дулуб: «Игрокам тяжело дается тренировочный процесс»

Тренер «Львова» рассказал о сборах
Футбол Украинская Премьер-лига
17:15
Дулуб: «Игрокам тяжело дается тренировочный процесс»
Фото: ФК Львов

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб рассказал пресс-службе клуба о сборах команды и о сложностях тренировок.

«Если оценивать состояние наших игроков – между хорошим и очень хорошим физическим состоянием. Они отдыхали три дня. Готовятся к Турции. У нас будут очень напряженные две недели тренировок. Будем готовиться к весенней части сезона. Основной акцент – скоростные атаки.

Мы выбирали сильных спарринг-партнеров из тех, кого предлагали. Будет интересно сыграть против клубов из Румынии и Чехии.

Очень тяжело дается игрокам тренировочный процесс. Надеемся, к началу чемпионата выйдем на уровень, который хотим. Акцент на скорости и силе.

Все новички хорошо вошли в команду. Подписания еще будут до начала чемпионата».


Также тренер доволен новичками команды.

Андрей Усмонов
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ФК Львов Олег Дулуб

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