Дулуб выразил удовлетворение усилением «Львова»
Дулуб: «Игрокам тяжело дается тренировочный процесс»
Тренер «Львова» рассказал о сборах
Фото: ФК Львов
Главный тренер «Львова» Олег Дулуб рассказал пресс-службе клуба о сборах команды и о сложностях тренировок.
«Если оценивать состояние наших игроков – между хорошим и очень хорошим физическим состоянием. Они отдыхали три дня. Готовятся к Турции. У нас будут очень напряженные две недели тренировок. Будем готовиться к весенней части сезона. Основной акцент – скоростные атаки.
Мы выбирали сильных спарринг-партнеров из тех, кого предлагали. Будет интересно сыграть против клубов из Румынии и Чехии.
Очень тяжело дается игрокам тренировочный процесс. Надеемся, к началу чемпионата выйдем на уровень, который хотим. Акцент на скорости и силе.
Все новички хорошо вошли в команду. Подписания еще будут до начала чемпионата».
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