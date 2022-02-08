Дулуб: «Игрокам тяжело дается тренировочный процесс»

Фото: ФК Львов

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб рассказал пресс-службе клуба о сборах команды и о сложностях тренировок.

Мы выбирали сильных спарринг-партнеров из тех, кого предлагали. Будет интересно сыграть против клубов из Румынии и Чехии.

Очень тяжело дается игрокам тренировочный процесс. Надеемся, к началу чемпионата выйдем на уровень, который хотим. Акцент на скорости и силе.

Все новички хорошо вошли в команду. Подписания еще будут до начала чемпионата».