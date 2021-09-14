Вирт: «Боялся не выиграть у «Львова», иначе фанаты не поняли бы меня»
Дулуб: «Исход игры решила одна позиционная ошибка нашего игрока»
Тренер «Львова» – о поражении «Вересу»
Фото: ФК Львов
Главный тренер «Львова» Олег Дулуб прокомментировал поражение от «Вереса» (0:1) в 7-м туре УПЛ.
«Готовились под контратаки. И просто одна позиционная ошибка игрока. Естественно, весь футбол построен на ошибках. Этого избежать практически невозможно. Ясно, что гол забит классно в контратаке. Будем работать над этим.
Всегда очень тяжело переламывать психологию футболистов, когда команда внизу таблицы. Наверное, это самое сложное для нас, что предстоит сделать в ближайшее время».
«Львов» остается без побед в УПЛ.
Львовяне остаются единственной командой, которая не выиграла ни одной игры в УПЛ.
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