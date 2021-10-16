Дулуб: «Львов» не решил проблему Буяльского»

Олег Дулуб / Фото - ФК Львов

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб высказался в эфире телеканала «Футбол» относительно матча 11-го тура украинской Премьер-лиги против «Динамо» (1:4).

В матчах с таким соперником вопрос психологии всегда важен. Если брать исполнительское мастерство игроков, то «Динамо» укомплектовано лучше.

Я уже второй год наблюдаю за работой Луческу, у него современный вертикальный футбол, вертикальный выход в атаку и контратаку. В таком случае очень сложно обороняться, необходимо просто, чтобы команда оставалась единым целым. Если выпадает 1-2 игрока, сразу возникают проблемы.

Выход Алваро и Шины в перерыве? Счет 1:2 заставлял нас атаковать. Назарию Нычу нужно больше пространства, а Алваро больше футболист, который может зацепиться за мяч и разогнать контратаку. Поэтому мы вынуждены были перейти на такой бразильско-ганский треугольник, но не все сработало. Поэтому и заменили Шину. Он не цеплялся за мяч и был инертным.