Тренер «Львова» раскритиковал одного из форвардов команды и намекнул на его уход
Дулуб: «Мариуполь – одна из самых интересных команд чемпионата»
Тренер ожидает тяжелой игры с азовцами
26 ноября 16:52
Фото:ФК Львов
Главный тренер «Львова» Олег Дулуб поделился ожиданиями от матча против «Мариуполя» в 16-м туре чемпионата Украины.
«Все в боевом состоянии. Уже определились с основным составом. От матча ожидаем хорошей игры. «Мариуполь» – очень хорошая команда. Это одна из действительно интересных команд чемпионата, которая мне очень нравится. Хотим в этой игре набрать очки, так как они сейчас очень нужны нам».
«Мариуполь» идет последним в таблице УПЛ. «Львов» расположился на 12-й строчке.
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