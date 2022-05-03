Дулуб: «Миколенко практично з'їв Салаха»

Олег Дулуб / Фото: Львів

Головний тренер «Львова» Олег Дулуб оцінив гру лівих захисників «Евертона» Віталія Миколенка та «Манчестер Сіті» Олександра Зінченка.

Коли я дивився гру «Ліверпуля» з «Евертоном», здорово зіграв Миколенко. Він практично з'їв Салаха на краю. Зрозуміло, що це команди різного рівня та готовності, але Миколенко мені і в «Динамо» завжди подобався: у нього якісний перший пас, непоступливий у боротьбі, виконує великий обсяг роботи».