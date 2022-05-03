Миколенко вийшов в основному складі і «Евертон» сенсаційно переміг «Челсі»
Дулуб: «Миколенко практично з'їв Салаха»
Білоруський спеціаліст також похвалив Зінченка за матч з «Реалом»
19:37
Олег Дулуб / Фото: Львів
Головний тренер «Львова» Олег Дулуб оцінив гру лівих захисників «Евертона» Віталія Миколенка та «Манчестер Сіті» Олександра Зінченка.
«Зінченко провів проти «Реала», мабуть, найкращий матч за «Ман Сіті».
Коли я дивився гру «Ліверпуля» з «Евертоном», здорово зіграв Миколенко. Він практично з'їв Салаха на краю. Зрозуміло, що це команди різного рівня та готовності, але Миколенко мені і в «Динамо» завжди подобався: у нього якісний перший пас, непоступливий у боротьбі, виконує великий обсяг роботи».
Нагадаємо, раніше Дулуб розповів що «Львів» продовжить своє існування попри війну.
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