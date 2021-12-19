Дулуб рассказал о том, что его «Львов» поддерживали даже болельщики «Карпат»
Дулуб: «Недобрали 8-10 очков. Могли бы быть на 5-6 месте»
Специалист подвел итоги первой части сезона
Олег Дулуб / фото - ФК Мариуполь
Главный тренер «Львова» Олег Дулуб прокомментировал первую половину сезона для своей команды:
«Мне нравится процентное соотношение, сколько зависит от игроков, а сколько от тренера. Я месяца три назад нашел европейский подход. 35% результата матча зависит от отбора игроков, 25% - внутренняя мотивация игроков, 20% – атмосфера, которую создает тренер, 15% – тренировочный процесс и 5% – везение.
Значит, где-то мы недоработали. Не заслужили это везение. На этом этапе была большая недоработка с атмосферой в раздевалке. Мы упустили эти невидимые моменты и недобрали 8-10 очков. У нас был отрезок, когда мы недобирали 10 очков, сейчас – 8. Это очень много. У нас сейчас 17 очков, если бы еще 8, то мы были бы на 5-6 месте».
Дулуб возглавил «Львов» в сентябре, заменив на посту главного тренера Анатолия Бессмертного.
После 18-ти туров команда идет на 12-й строчке в таблице, выбравшись из зоны вылета.
Напомним, «Львов» продлил контракт с ключевым игроком.
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