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Дулуб: «Недобрали 8-10 очков. Могли бы быть на 5-6 месте»

Специалист подвел итоги первой части сезона
Футбол Украинская Премьер-лига
11:39
Дулуб: «Недобрали 8-10 очков. Могли бы быть на 5-6 месте»
Олег Дулуб / фото - ФК Мариуполь

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб прокомментировал первую половину сезона для своей команды:

«Мне нравится процентное соотношение, сколько зависит от игроков, а сколько от тренера. Я месяца три назад нашел европейский подход. 35% результата матча зависит от отбора игроков, 25% - внутренняя мотивация игроков, 20% – атмосфера, которую создает тренер, 15% – тренировочный процесс и 5% – везение.

Значит, где-то мы недоработали. Не заслужили это везение. На этом этапе была большая недоработка с атмосферой в раздевалке. Мы упустили эти невидимые моменты и недобрали 8-10 очков. У нас был отрезок, когда мы недобирали 10 очков, сейчас – 8. Это очень много. У нас сейчас 17 очков, если бы еще 8, то мы были бы на 5-6 месте».

Дулуб возглавил «Львов» в сентябре, заменив на посту главного тренера Анатолия Бессмертного.

После 18-ти туров команда идет на 12-й строчке в таблице, выбравшись из зоны вылета.

Напомним, «Львов» продлил контракт с ключевым игроком.

Источник: Футбол 1/2/3 Павел Харченко
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ФК Львов Олег Дулуб

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