Дулуб: «Недобрали 8-10 очков. Могли бы быть на 5-6 месте»

Олег Дулуб / фото - ФК Мариуполь

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб прокомментировал первую половину сезона для своей команды:

Значит, где-то мы недоработали. Не заслужили это везение. На этом этапе была большая недоработка с атмосферой в раздевалке. Мы упустили эти невидимые моменты и недобрали 8-10 очков. У нас был отрезок, когда мы недобирали 10 очков, сейчас – 8. Это очень много. У нас сейчас 17 очков, если бы еще 8, то мы были бы на 5-6 месте».