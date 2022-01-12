У тренера «Львова» спросили о лучшем и худшем матче команды осенью, он назвал один и тот же поединок
Дулуб озвучил планы «Львова» на зимние сборы
Команда может провести более десяти контрольных матчей
Олег Дулуб / Фото - УПЛ
Главный тренер «Львова» Олег Дулуб рассказал в эфире Футбол NEWS, как будет проходить подготовка команды ко второй части сезона.
Два дня у нас будут тестирования и медицинское обследование, тренируемся в штатном режиме. Мы едем в Турцию, работаем там две недели, потом несколько выходных и второй сбор.
На первом сборе будет пять спаррингов. На втором – пять-шесть.
Ранее Дулуб оценил текущий уровень украинской Премьер-лиги.
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