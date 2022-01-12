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Дулуб озвучил планы «Львова» на зимние сборы

Команда может провести более десяти контрольных матчей
Футбол Украинская Премьер-лига
09:17
Дулуб озвучил планы «Львова» на зимние сборы
Олег Дулуб / Фото - УПЛ

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб рассказал в эфире Футбол NEWS, как будет проходить подготовка команды ко второй части сезона.

Два дня у нас будут тестирования и медицинское обследование, тренируемся в штатном режиме. Мы едем в Турцию, работаем там две недели, потом несколько выходных и второй сбор.

На первом сборе будет пять спаррингов. На втором – пять-шесть.

Ранее Дулуб оценил текущий уровень украинской Премьер-лиги

Сергей Стаднюк
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ФК Львов Олег Дулуб

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