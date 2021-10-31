Дулуб: «Победили «Колос» за счет огромного желания»

Тренер – о второй победе во главе команды

Фото: ФК Львов

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб прокомментировал победу над «Колосом» (1:0) в 13-м туре УПЛ.

Эксперты в студии говорят, что победа в матче Кубка дала вам дополнительную мотивацию. Это так?

«Я бы рассматривал это с другой точки зрения. Психологически – да. Но физически я благодарен игрокам, что они выдержали эту игру».

Также говорят, что ваша команда более управляема, больше мысли мы видим от ваших игроков. Можно ли сказать, что они понимают, чего вы от них хотите?

«Я снова скажу, что благодарен игрокам за то, что пытаются понять, чего мы хотим. Спасибо им».

За счет чего вы добыли победу?

«Мне кажется, что за счет командной игры, организации и большого желания выиграть».

Прокомментируйте замены. Они усилили игру?

«Наверное да. Это не плановые замены. Мы смотрели на замены соперника, на физическое состояние наших игроков».

Можно сказать, что вы подстраивались под соперника?

«Да, мы подстраиваемся под соперника в каждой игре».

«Львов» покинул зону вылета.