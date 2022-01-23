Дулуб поделился мнением об украинских новичках «Львова»

Олег Дулуб / Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб сообщил в эфире Футбол NEWS о том, что до нового года селекционная служба ориентировалась на украинских игроков.

Александр Васильев пришел оттуда же. Это игрок, который может закрыть несколько позиций. Он может сыграть опорного полузащитника, одного из двух центральных защитников.

Владислав Бугай пришел из «Черноморца». При подготовке к этой команде мы выделяли этого агрессивного центрального нападающего, который может забить мяч. Это то, что нам необходимо, потому что на осеннем отрезке сезона у нас были проблемы с реализацией моментов.