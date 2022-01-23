«Львов» объявил о переходе игрока сборной Уганды
Дулуб поделился мнением об украинских новичках «Львова»
Тренер «горожан» раскрыл трансферную политику клуба
Олег Дулуб / Фото - ФК Шахтер
Главный тренер «Львова» Олег Дулуб сообщил в эфире Футбол NEWS о том, что до нового года селекционная служба ориентировалась на украинских игроков.
До нового года акцент делался в основном на подборе украинских исполнителей, независимо от того, выступали они в Украине или за границей. Иван Пономаренко – вратарь, которому 23 года, по всем показателям довольно неплохой. Богдан Мышенко – футболист, предыдущей командой которого был «Гомель». Мне понравилось его хорошее техническое исполнение, движение и скорость.
Александр Васильев пришел оттуда же. Это игрок, который может закрыть несколько позиций. Он может сыграть опорного полузащитника, одного из двух центральных защитников.
Владислав Бугай пришел из «Черноморца». При подготовке к этой команде мы выделяли этого агрессивного центрального нападающего, который может забить мяч. Это то, что нам необходимо, потому что на осеннем отрезке сезона у нас были проблемы с реализацией моментов.
«Львов» уже успел усилиться легионером.
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