Дулуб приступил к работе со «Львовом», хотя еще не подписал контракт

Белорусский тренер провел тренировку

Фото: ФК Карпаты

«Львов» определился с новым главным тренером.

Им станет белорусский специалист Олег Дулуб. О контракте должен объявить в ближайшие дни.

Хотя контракт еще не подписан, Дулуб уже начал работу в новой команде. Он провел тренировку.

Отмечается, что в расположении команды отсутствует лишь Энес Махмутович, который был вызван в сборную Люксембурга.

«Львов» идет 15-м в таблице УПЛ. Команда еще не побеждала в этом сезоне.