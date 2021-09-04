Форвард «Львова» перебрался в «Колос»
Дулуб приступил к работе со «Львовом», хотя еще не подписал контракт
Белорусский тренер провел тренировку
4 сентября 12:44
Фото: ФК Карпаты
«Львов» определился с новым главным тренером.
Им станет белорусский специалист Олег Дулуб. О контракте должен объявить в ближайшие дни.
Хотя контракт еще не подписан, Дулуб уже начал работу в новой команде. Он провел тренировку.
Отмечается, что в расположении команды отсутствует лишь Энес Махмутович, который был вызван в сборную Люксембурга.
«Львов» идет 15-м в таблице УПЛ. Команда еще не побеждала в этом сезоне.
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