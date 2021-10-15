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Дулуб рассказал, какого футбола от «Львова» стоит ждать в матче с «Динамо»

В гости к львовянам приедет именитый соперник
Футбол Украинская Премьер-лига
11:23
Дулуб рассказал, какого футбола от «Львова» стоит ждать в матче с «Динамо»
Олег Дулуб / Фото: пресс-служба Львова

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб высказался о грядущем матче с «Динамо» в 11-м туре УПЛ.

– У них есть топ-тренер. Луческу – действительно Мистер, который перевернул «Динамо» в прошлом сезоне и продолжает делать в этом. Команда организованная с хорошей ротацией футболистов.

Единственное – нам нужно угадать их состав. Потому что были матчи сборных, ясно что футболисты, сыгравшие 90 минут, скорее всего, не будут использованы. Это своего рода гадание на кофейной гуще по составу соперника.

- Какой футбол ждать от вашей команды?

– Сбалансированного. Мне очень хочется, чтобы наша команда наконец поймала баланс между обороной и атакой – тогда легче выстраивается игра в атаке


Прогноз на матч «Львов» – «Динамо».

Источник: footballua.tv Петр Приходько
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