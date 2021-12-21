Дулуб рассказал, на какие позиции «Львов» планирует искать игроков

Олег Дулуб / Фото: FootBoom

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб рассказал о трансферных планах клуба.

Легионера, который прилетает из любой страны Европы и попадает в такие условия, ты особо не увидишь, а просто потеряешь неделю времени. Единственное, что будет проведено – это тестирование на скорость, чтобы посмотреть, в каком состоянии находится команда.

Хотелось бы, конечно, усилиться, хороших футболистов много не бывает. Поэтому все, что нам будут предлагать, мы рассмотрим. Будем искать, прежде всего, игроков атакующей группы.

Я бы очень хотел, чтобы до 10 января наша команда была сформирована процентов на 90, но я понимаю, что это будет сложно сделать. Но если ты хочешь получить желаемое – проси невозможного».