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Дулуб рассказал, на какие позиции «Львов» планирует искать игроков

В клубе хотят усилить атакующую линию
Футбол Украинская Премьер-лига
21 декабря 17:51
Дулуб рассказал, на какие позиции «Львов» планирует искать игроков
Олег Дулуб / Фото: FootBoom

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб рассказал о трансферных планах клуба.

«Наш приоритет на данном отрезке – украинские футболисты. Легионеров мы можем смотреть только в Турции, когда будет земля и травяные поля. Здесь мы приступаем к работе 10 января, когда будет снег.

Легионера, который прилетает из любой страны Европы и попадает в такие условия, ты особо не увидишь, а просто потеряешь неделю времени. Единственное, что будет проведено – это тестирование на скорость, чтобы посмотреть, в каком состоянии находится команда.

Хотелось бы, конечно, усилиться, хороших футболистов много не бывает. Поэтому все, что нам будут предлагать, мы рассмотрим. Будем искать, прежде всего, игроков атакующей группы.

Я бы очень хотел, чтобы до 10 января наша команда была сформирована процентов на 90, но я понимаю, что это будет сложно сделать. Но если ты хочешь получить желаемое – проси невозможного».


В турнирной таблице УПЛ «Львов» находится рядом с зоной вылета – на 12-м месте.

Источник: footballua.tv Петр Приходько
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Олег Дулуб ФК Львов

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