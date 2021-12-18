Форвард «Львова» выбыл на два месяца из-за травмы
Дулуб рассказал о том, что его «Львов» поддерживали даже болельщики «Карпат»
Белорусский специалист подвел итоги первой части сезона
18 декабря 20:38
Олег Дулуб / Фото - ФК Львов
Главный тренер «Львова» Олег Дулуб в эфире Футбол NEWS дал свою оценку выступлениям команды в первой части сезона.
Я бы поставил команде оценку «удовлетворительно» за первую часть сезона. Оценки «плохо» быть не может, так как мы поднялись в турнирной таблице на пятое место с конца при тех же игроках, которые были в команде в сентябре.
Есть неудовлетворенность от матчей с «Динамо» и «Шахтером», где мы моги брать очки. Да, по итоговым счетам 1:4 и 1:6 так не скажешь, но по тому, как шли игры – мы не доработали.
Я был в Украине в двух разных точках, во Львове и Одессе. Везде я видел одинаковое отношение к нам. Мы отдавались на сто процентов, и люди поддерживали нас.
По возвращению во Львов я не ожидал даже такого теплого приема со стороны руководства, персонала и болельщиков. Даже фанаты «Карпат» поддерживали.
Ранее сообщалось, что форвард «Львова» выбыл на два месяца из-за травмы.
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