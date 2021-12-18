Дулуб рассказал о том, что его «Львов» поддерживали даже болельщики «Карпат»

Олег Дулуб / Фото - ФК Львов

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб в эфире Футбол NEWS дал свою оценку выступлениям команды в первой части сезона.

Есть неудовлетворенность от матчей с «Динамо» и «Шахтером», где мы моги брать очки. Да, по итоговым счетам 1:4 и 1:6 так не скажешь, но по тому, как шли игры – мы не доработали.

Я был в Украине в двух разных точках, во Львове и Одессе. Везде я видел одинаковое отношение к нам. Мы отдавались на сто процентов, и люди поддерживали нас.

По возвращению во Львов я не ожидал даже такого теплого приема со стороны руководства, персонала и болельщиков. Даже фанаты «Карпат» поддерживали.