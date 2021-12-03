Дулуб: «Шахтер» – это «Шахтер». Психологическая составляющая никуда не девается»

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Главный тренер «Львова» Олег Дулуб прокомментировал поражение от «Шахтера» (1:6) в стартовой игре 17 тура УПЛ.

Думаю, это давит больше на игроков психологически, 1:1 и 1:0 – два разных счета. Да и нужно понимать, что «Шахтер» – это «Шахтер», и психологическая составляющая никуда не девается. Во втором тайме были элементарные ошибки на флангах, в большей степени ошибки на правом фланге привели к голу.

Я не думаю, что 10 место в таблице для нас — это максимум. Если посмотреть на ожидаемые очки, то мы должны быть намного выше. Снова мы возвращаемся к первому вопросу. Разрыв между фактическим показателем и ожидаемыми очками в два раза – это больше психологическая составляющая.

Я не слышал о том, что мы должны финишировать выше «Руха» помимо турнирных задач».