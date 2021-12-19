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Дулуб: «Тренерская чехарда во «Львове»? Ничего страшного»

Белорусский специалист отметил, что любит вызовы
Футбол Украинская Премьер-лига
15:51
Дулуб: «Тренерская чехарда во «Львове»? Ничего страшного»
Олег Дулуб / Фото - ФК Львов

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб прокомментировал частую смену наставников «горожан» в последние годы.

Только не считайте меня этаким футбольным пилигримом. Я просто люблю вызовы, хотя в частой смене мест работы не вижу ничего сверхъестественного.

Однако, когда вам предложили возглавить «Львов», то вас не насторожило то, что в этой команде чехарда с тренерами?

Ничего страшного. Важно, что у меня была возможность в последнее время следить за событиями в украинской Премьер-лиге и мне запомнились матчи с участием «Львова» – команды со своим игровым почерком. Что касается частой ротации на тренерском мостике, то это, конечно не идет на пользу команде, но ничего не  поделаешь, иногда без этого никак не обойтись.

Кстати, раньше мне уже приходилось работать во Львове, только с «Карпатами», и тогда, в 2016 году я тоже заменил Сергея Зайцева в разгар сезона. Это пошло на пользу — удалось остановить падение. Поэтому  для меня нынешний приезд во Львов, это не только вариант с трудоустройством, но еще один вызов…

И какое вам досталось наследство от вашего предшественника Анатолия Бессмертного?

Была возможность убедиться, что команда в отменном физическом состоянии, это подтвердили и три поединка, которые вскоре пришлось проводить в течении одной недели: два в чемпионате – с «Металлистом 1925» и «Минаем», а также кубковый матч с «Горняком-Спорт».

Футболисты без особых трудностей выдержали все нагрузки. Не было претензий и по сбалансированности и интенсивности действий. Команда была в рабочем состоянии, а почему набрала только два очка, то об этом лучше спросить у моих предшественников.

Правда, очень беспокоило психологическое состояние моих новых подопечных. Чувствовалось, что они явно не ожидали такого неудачного стартового отрезка и это, создалось впечатление, выбило их из колеи. Вот почему на устранение этой уязвимой точки и нужно было сосредоточить основное внимание. Хотя, как показал первый матч «Львова» под моим руководством – с «Вересом», здесь не все было так просто.

Ранее Дулуб заявил, что «Львов» недобрал 8 – 10 очков.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Олег Дулуб ФК Львов

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