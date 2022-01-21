Экс-хавбек «Львова»: «Дулуб говорил, что я нужен команде, а за несколько дней до сбора – уже нет»
Дулуб: «У «Львова» есть четверка хороших молодых игроков»
Команда смотрит за выступлениями футболистов U-19
Фото: ФК Львов
Главный тренер «Львова» Олег Дулуб оценил молодых игроков своей команды и рассказал об их перспективах.
От кого из молодых футболистов Львова можно ожидать прорыва?
«Артур Ременяк, Борис Крушенский, надеюсь на Романа Михайлива, Сергея Давыдова. Александр Романчук уже более взрослый игрок. Поэтому назову вот эту четверку. Мы все равно продолжаем смотреть на нашу команду Ю-19, где собраны довольно-таки неплохие ребята. Там ведется хорошая тренерская работа. Когда ребята влились в первую команду на осеннем отрезке чемпионата, то картину в играх и тренировках они не портили».
«Львов» идет 12-м в таблице УПЛ.
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