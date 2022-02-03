«Львов» расстался с двумя легионерами
Дулуб выразил удовлетворение усилением «Львова»
Тренер «горожан» поделился мнением о зимних новичках команды
Олег Дулуб / Фото - ФК Львов
Главный тренер «Львова» Олег Дулуб поделился в эфире Футбол NEWS мнением о зимних новичках команды.
По итогам первого сбора я очень доволен нашими новичками Драме и Фару. Нравится, как в коллектив влились Мышенко и Васильев.
Легионеры пока еще притираются. А украинцы все же вернулись домой, это чувствуется.
Ранее «Львов» расстался с двумя легионерами.
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