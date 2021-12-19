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Дулуб заявил, что ему пока удается выполнять задачу во «Львове»

Белорусский специалист рассказал, какие обязательства взял на себя после назначения
Футбол Украинская Премьер-лига
19 декабря 22:14
Дулуб заявил, что ему пока удается выполнять задачу во «Львове»
Олег Дулуб / Фото - ФК Львов

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб оценил, насколько справляется с поставленной перед них задачей во время назначения.

Я заключил контракт по схеме 1+1, и поскольку принял «Львов», когда он находился на дне турнирной таблицы, то передо мной была поставлена цель стабилизировать состав, игру и постепенно выкарабкаться из опасной зоны.

Пока что удалось наверстать упущенное. Надеюсь, что во второй части сезона также не подведем клубное руководство и уже в следующем году поставим перед собой амбициозные задачи.

Я не сомневаюсь, что вся борьба за выживание еще впереди. Команды из нижней части турнирной таблицы идут плотной группой, поэтому очень много будет зависеть от того, как участники подготовятся к новым испытаниям, насколько эффективными будут на трансферном рынке.

Какой матч осенней части бы выделил? Победный – с «Зарей» и с «Днепром-1», где хотя и уступили, но сопернику явно повезло.

Как общаюсь с легионерами «Львова»? Я свободно владею английским языком, так что с иностранцами – никаких проблем.

«Львов» 16 января отправляется на сбор в Турцию, где проведет восемь спаррингов. К сожалению, сейчас еще сложно сказать восстановится ли после травмы плеча наш ведущий нападающий Назарий Ныч, поэтому, в первую очередь, будем искать усиление в атакующую линию. Радует, что в команде очень хороший микроклимат и у нас все должно получиться.

Дулуб также рассказал, чего «Львову» не хватило в матчах с грандами.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Теги

ФК Львов Олег Дулуб Заря СК Днепр-1

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