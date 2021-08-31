«Думал моя карьера и моя жизнь подошли к концу». Драматичная история новичка «Динамо»

Витиньо четыре месяца провел вне футбола, один из них – в реанимации

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Витиньо / Фото - ge.globo.com

Последний день трансферного окна. «Динамо» все же его подписало – 22-летнего бразильского таланта Витиньо.

Он уже был готов к переходу в «Бордо». Киевляне и «Шахтер» вышли на «Атлетико Паранаэнсе» и пытались перехватить футболиста, но, как пишет ge.globo от подобного развития событий отказался сам игрок – он уже дал обещание французам и нарушать свое слово не хотел.

Есть еще один красивый поступок от Витиньо. Всем все уже было ясно – у игрока был намечен вылет в Жиронду для медосмотра и подписания контракта. Он уже, по факту, никому и ничего не был должен. Но «Атлетико» предстоял непростой матч – ответная встреча 1/4 финала Копа Судамерикана против эквадорского ЛДУ. В первой встрече бразильцы уступили 0:1. И клуб попросил его сыграть.

В ответной игре Витиньо вышел в основе и сделал ассист на первый гол своей команды. Его «красно-черные» победили и вышли в полуфинал турнира, который выигрывали в 2018 году.

Игрок согласился провести матч из благодарности к клубу, который его воспитал. Достойно. Не так ли?

Помимо «Бордо» на него, по информации бразильской прессы, претендовали «Фиорентина», «Лилль» и «Спортинг». Но эта тройка не делала официальных запросов. Тогда как виноделы предложили за игрока 10 миллионов евро.

Но заплатить их не смогли. Клуб, который в межсезонье сменил владельца, не вкладывался в правила финансового fair-play. Для подписания им нужна была продажа. Ее не последовало и, в итоге, на футболиста остался лишь один претендент – «Динамо». Киевляне оформили его трансфер за 6 миллионов евро.

Если верить Transfermarkt, то для чемпионов Украины это второе самое дорогое подписание с 2015 года. Рекорд за этот период – 6,5 миллионов за Владислава Супрягу. Руководству киевлян, наверное, хотелось бы, чтобы трансфер бразильца принес больше пользы.

Кстати, в направлении из «Атлетико Паранаэнсе» в «Динамо» уже переходил один футболист. Но у Сидклея в Киеве как-то не сложилось – и следующий сезон он проведет в аренде в Греции за ПАОК.

А что по поводу Витиньо? Это парень, который не умеет проигрывать. По крайней мере тогда, когда забивает. Конечно, это все до поры, до времени, но пока – это факт. 17 голов за «Атлетико» во всех турнирах – 0 поражений: 13 побед, 2 ничьи.

В текущем сезоне Витиньо был единоличным лидером команды по количеству голов – 9 во всех турнирах. В предыдущих двух сезонах у него было по 4 забитых мяча. В прошлом году тренер «Атлетико» говорил о нем следующее:

«Он просто растет. Он продолжает развиваться и знает как получать от этого удовольствие. Это парень, на которого мы полагаемся. Он дает нам то, чего мы ожидаем от игрока с его характеристиками. Он – парень, который вышел из нашей академии и заслужил свое место в первой команде».

Кстати, если брать воспитанников бразильских клубов, которые в каждом из последних трех сезонов провели за свои команды больше 1000 минут (во всех турнирах), то Витиньо имеет лучший показатель по среднему количеству минут на гол – 239,6 (или 2,66 матча). Кстати, заметили, что ему уже даже эмблему «Бордо» успели нарисовать? Поспешили.

И это все при том, что ему пришлось пройти через серьезные трудности. В конце 2020 года Витиньо почти на пять месяцев остался без футбола. Но, на самом деле, в той ситуации оказаться мимо заявки команды – не худшее, что могло произойти.

Абсолютно обыденная ситуация – он подстригал ногти и поранился. Через эту рану в организм попала инфекция. Она начала распространяться, и дошло до того, что уже влияла на работу органов.

Футболиста госпитализировали. Он месяц провел в реанимации. Как пишет ge.globo, в то время 20-летний талант не мог даже встать с кровати, он действительно мог умереть.

«Я думал, что моя карьера и моя жизнь подошли к концу».

Но, к счастью, Витиньо пошел на поправку и вернулся. 22 августа он сыграл последний матч до инфекции, а 17 января – первый после выздоровления.

11 февраля уже праздновал забитый мяч. Его гол принес команде ничью в матче с «Коринтиансом» – 3:3. Тренер на пресс-конференции дал понять, насколько этот гол важен для игрока:

«Есть настоящие победы, жизненные. Они важнее, чем победы в матче или турнире. Мы должны поблагодарить медиков и Витиньо. Теперь он, выходя на поле, знает, что нет плохих игр, нет сильных соперников, нет злых фанатов… Ничто не было, не является и не будет важнее того, с чем он столкнулся и что он преодолел. Он уже победитель по жизни».

В следующей игре Витиньо снова забил – на этот раз «Атлетико» победил.

«Я скучал по этому – по празднованию голов. Возможность играть снова – это вознаграждение за то, что я преодолел. Надеюсь, я смогу снова приносить радость болельщикам и клубу».

Клуб Витиньо сменил. Главное, чтобы подход остался прежним – болельщикам «Динамо» тоже нужна радость.