«Думал, нас взрывают» – лидер «Черноморца» рассказал об атаке на автобус клуба

Артур Авагимян / Фото - Черноморец

Нападающий «Черноморца» Артур Авагимян рассказал об инциденте с ультрас клуба. Фанаты атаковали автобус «моряков».

Я общался с одним из главных фанатов. Пытался ему объяснить, что футболисты по факту не виноваты. Ребята играют футбол, а то, что такая политика в клубе, то это к людям, которые выше стоят. Конкретные претензии к футболистам и тренерскому штабу – неправильные и непреднамеренные. Чтобы ни было, мы представляем футбольный клуб «Черноморец» и город Одесса.

Мое мнение, что надо поддерживать команду. Надо ценить, что в городе есть команда, которая представляет высшую лигу. Наше дело – играть и показывать футбол. Болельщики приходят, город радуется, все поддерживают. У ультрас жесткая позиция конечно, но с этим ничего не поделаешь. Надеюсь, что все наладится.