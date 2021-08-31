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«Думал, нас взрывают» – лидер «Черноморца» рассказал об атаке на автобус клуба

Фанаты «моряков» бросили шашку в сторону своих же игроков
Футбол Украинская Премьер-лига
17:00
«Думал, нас взрывают» – лидер «Черноморца» рассказал об атаке на автобус клуба
Артур Авагимян / Фото - Черноморец

Нападающий «Черноморца» Артур Авагимян рассказал об инциденте с ультрас клуба. Фанаты атаковали автобус «моряков».

Перед матчем против «Александрии» была атака автобуса. Честно говоря, сильно испугались. Я вообще сначала подумал, что нас взрывают. Шашка прямо под мной сорвалась, я очень сильно услышал. Я был в наушниках, то они аж повылетали из ушей, все были в шоке. Неприятная ситуация, но хорошо, что на результате это не сказалось и мы не проиграли этот матч.

Я общался с одним из главных фанатов. Пытался ему объяснить, что футболисты по факту не виноваты. Ребята играют футбол, а то, что такая политика в клубе, то это к людям, которые выше стоят. Конкретные претензии к футболистам и тренерскому штабу – неправильные и непреднамеренные. Чтобы ни было, мы представляем футбольный клуб «Черноморец» и город Одесса.

Мое мнение, что надо поддерживать команду. Надо ценить, что в городе есть команда, которая представляет высшую лигу. Наше дело – играть и показывать футбол. Болельщики приходят, город радуется, все поддерживают. У ультрас жесткая позиция конечно, но с этим ничего не поделаешь. Надеюсь, что все наладится.

Ранее арендованный у «Динамо» нападающий Владислав Ванат поделился эмоциями после дебютного для себя гола в УПЛ.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Черноморец ультрас

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