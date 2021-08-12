«Интер» и ПСВ ведут переговоры касательно трансфера Думфриса. Клубы близки к сделке
Думфрис – в шаге от перехода в «Интер». Игрок ПСВ готовится к вылету в Милан
Стороны практически договорились о трансфере защитника
13:46
Дензел Думфрис / Фото - princerupertstowerЗащитник ПСВ Дензел Думфрис в ближайшее время станет игроком «Интера». Об этом в Twitter сообщает журналист Карло Лаудиса.
«Нерадзурри» заплатят за футболиста 12,5 млн евро. Еще 2,5 млн евро предусмотрены в качестве бонусов.
Голландец может прилететь в Милан в течение сегодняшнего дня. Сейчас стороны работают над документацией.
В минувшем сезоне Дензел сыграл 30 матчей в чемпионате Нидерландов и забил 2 гола. Также в активе защитника 2 результативных удара в 4 матчах Евро-2020.
Ранее сообщалось, что ПСВ намерен выручить за игрока 20 миллионов евро.
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