Главный тренер «Ингульца»: «У нас осталась игра с «Минаем», а затем – Лига чемпионов»
Два аутсайдера УПЛ проведут контрольный матч во время международной паузы
Команды хотят оставаться в игровом тонусе
фото - FanDay
Мировые чемпионаты ушли на международную паузу в связи с матчами национальных сборных.
Больше 10-ти дней не будет официальных матчей клубов, но две команды УПЛ решили скоротать это время за товарищеским матчем.
«Минай» и «Львов», в чьих составах нет игроков национальных сборных, договорились о проведении контрольной встречи.
Закарпатская команда примет львовян на своем поле уже в эту субботу, 13 ноября. Обе команды не испытывают кадровых проблем, и сойдутся в полных составах.
После 14-ти туров «Минай» и «Львов» идут в нижней части турнирной таблицы УПЛ, занимая 15-е и 13-е места соответственно.
Чемпионаты возобновятся уже 19-го ноября.
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