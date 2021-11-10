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Два аутсайдера УПЛ проведут контрольный матч во время международной паузы

Команды хотят оставаться в игровом тонусе
Футбол Украинская Премьер-лига
07:38
Два аутсайдера УПЛ проведут контрольный матч во время международной паузы
фото - FanDay

Мировые чемпионаты ушли на международную паузу в связи с матчами национальных сборных.

Больше 10-ти дней не будет официальных матчей клубов, но две команды УПЛ решили скоротать это время за товарищеским матчем.

«Минай» и «Львов», в чьих составах нет игроков национальных сборных, договорились о проведении контрольной встречи.

Закарпатская команда примет львовян на своем поле уже в эту субботу, 13 ноября. Обе команды не испытывают кадровых проблем, и сойдутся в полных составах.

После 14-ти туров «Минай» и «Львов» идут в нижней части турнирной таблицы УПЛ, занимая 15-е и 13-е места соответственно.

Чемпионаты возобновятся уже 19-го ноября.

Источник: Meta-ratings Павел Харченко
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Минай ФК Львов

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